Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 38,71 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,71 GBP an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 38,83 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 38,58 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 38,79 GBP. Bisher wurden heute 734.634 Unilever-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,99 GBP je Unilever-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.242,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

