Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 46,25 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:46 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 46,25 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,42 GBP. Mit einem Wert von 45,69 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.868.056 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 23,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

