Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,57 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,57 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,73 GBP. Bei 45,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 182.388 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 10,47 Prozent zulegen. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 18,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,67 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

