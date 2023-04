Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Dienstagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Unilever 48,35 EUR

-0,11% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,41 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie legte bis auf 42,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,49 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.358 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2023 auf bis zu 43,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,60 GBP fiel das Papier am 20.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 26,22 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,45 GBP.

Unilever veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 15.800,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 13.453,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Unilever-Aktie sinkt: Unilever will wohl US-Eiscreme-Marken kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com