Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 38,83 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,83 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 38,88 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 490.565 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 36,81 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 41,99 GBP angegeben.

Am 08.02.2024 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start im Aufwind

STOXX-Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell