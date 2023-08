Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Unilever

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 41,00 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 41,00 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 40,99 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,12 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 353.976 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 8,54 Prozent niedriger. Bei 37,98 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88 GBP an.

Am 25.07.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gewinnt: Ian Meakins wird neuer Chairman von Unilever

Unilever-Aktie springt hoch: Unilever übertrifft Erwartungen

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen