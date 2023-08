Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 40,81 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 40,81 GBP ab. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,77 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,12 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 668.535 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 37,98 GBP fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,95 Prozent.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 43,88 GBP.

Unilever gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

