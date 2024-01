Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,28 GBP ab.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 38,28 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 38,21 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,37 GBP. Zuletzt wechselten via London 219.617 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.12.2023 bei 37,19 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 2,86 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 42,00 GBP.

Am 26.10.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.739,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

