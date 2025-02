Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 46,09 GBP nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 46,09 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,11 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,74 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.327 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 37,30 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,86 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

