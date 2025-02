Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,31 GBP nach oben. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,52 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 45,74 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 731.131 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,70 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,46 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,86 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

