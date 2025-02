Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 45,99 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 45,99 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,99 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 45,72 GBP ein. Bei 45,74 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 58.724 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP am 18.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,86 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

