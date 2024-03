Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,68 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 38,78 GBP. Bei 38,71 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 733.521 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 4,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,99 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 08.02.2024 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.242,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

