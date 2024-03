Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 38,61 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 38,61 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 38,75 GBP zu. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 38,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,71 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.336 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. 16,12 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 4,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.242,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

