Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 45,37 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 45,37 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,18 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,65 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 652.952 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 10,95 Prozent zulegen. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,79 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

