Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 45,52 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 45,52 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 45,35 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,65 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 149.407 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,67 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

