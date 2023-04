Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Unilever 48,87 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 42,66 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 42,77 GBP. Bei 42,33 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 787.585 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2023 bei 43,00 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2022 bei 33,60 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,97 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,45 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.800,00 EUR im Vergleich zu 13.453,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen.

