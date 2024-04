Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Unilever im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 38,44 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,44 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 38,39 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 38,62 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 898.375 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,62 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,99 GBP aus.

Unilever gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 15.800,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

