Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Freitagvormittag

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,50 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 38,50 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 38,49 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,62 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 77.804 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,44 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 4,40 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,99 GBP.

Am 08.02.2024 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,53 Prozent zurück. Hier wurden 15.242,00 EUR gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

