Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag stärker

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 43,74 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 43,74 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 44,11 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,97 GBP. Zuletzt wechselten 413.461 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,11 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,71 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,92 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,80 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,80 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

