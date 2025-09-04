DAX23.821 +0,2%ESt505.362 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,65 -0,3%Gold3.551 +0,1%
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit roter Tendenz

05.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 47,58 GBP.

Aktien
Aktien
Unilever plc
54,96 EUR -0,26 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 47,58 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,58 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,11 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 183.179 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. 5,80 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,05 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen