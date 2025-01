Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,1 Prozent auf 44,67 GBP ab.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 44,67 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,62 GBP nach. Bei 45,20 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 579.830 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,04 GBP aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

STOXX-Handel: So performt der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 mittags