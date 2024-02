Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,51 GBP zu.

Das Papier von Unilever konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 39,51 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 39,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 39,29 GBP. Bisher wurden heute 1.170.179 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,79 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

