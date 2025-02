Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Donnerstagnachmittag

Unilever im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,72 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,72 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,91 GBP an. Mit einem Wert von 46,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 894.324 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 7,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,86 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Unilever-Aktie.

