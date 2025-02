Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,49 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 46,60 GBP. Bisher wurden heute 61.694 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 8,28 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,30 GBP fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 24,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,86 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

