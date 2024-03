Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,69 GBP an der Tafel.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,69 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,73 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 38,29 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,65 GBP. Zuletzt wurden via London 952.484 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 15,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,99 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

