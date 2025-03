Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Unilever im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,30 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,30 GBP ab. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 44,71 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 45,20 GBP. Bisher wurden via London 1.541.874 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 11,13 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,30 GBP ab. Abschläge von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich

STOXX-Handel STOXX 50 schließt in der Verlustzone