Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 45,10 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,10 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,02 GBP nach. Bei 45,20 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 91.145 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (37,30 GBP). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 20,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

