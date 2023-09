Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit roter Tendenz

Unilever im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,74 GBP ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,74 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 39,29 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 39,84 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 448.430 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,81 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,98 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 4,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,88 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 25.07.2023. Der Umsatz wurde auf 14.750,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.782,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,62 EUR je Aktie belaufen.

