Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,5 Prozent auf 39,32 GBP ab.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 39,32 GBP. Bei 39,22 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 40,31 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.901.551 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 44,28 GBP.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.782,00 EUR eingefahren.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,63 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

