Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 43,64 GBP.
Die Unilever-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 43,64 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 43,57 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.491 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 49,10 GBP markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 50,27 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 05.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je Unilever-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Unilever plc
