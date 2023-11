Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,54 GBP.

Bei der Unilever-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 38,54 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 38,69 GBP zu. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 38,46 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,55 GBP. Bisher wurden heute 746.377 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (38,21 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 0,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,44 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 26.10.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.800,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,61 EUR je Aktie belaufen.

