Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 38,55 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 38,55 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,65 GBP zu. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,55 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,55 GBP. Bisher wurden via London 29.836 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 16,29 Prozent zulegen. Bei 38,21 GBP fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,44 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

