Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag gesucht

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,75 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,78 GBP. Bei 46,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 221.697 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,86 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

