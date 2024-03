Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,33 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 38,33 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 38,30 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,48 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 337.228 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,97 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,99 GBP an.

Am 08.02.2024 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.242,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

