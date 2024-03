Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag in Rot

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,36 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 38,36 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,30 GBP nach. Mit einem Wert von 38,48 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 629.863 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,05 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,99 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

