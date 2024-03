Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 38,53 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 38,53 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,46 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,48 GBP. Bisher wurden heute 65.610 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 41,99 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

