Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel Unilever 48,89 EUR

0,91% Charts

News

Analysen

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 17:35 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,29 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.932.658 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,29 GBP) erklomm das Papier am 06.04.2023. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 0,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,60 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,45 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 09.02.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.800,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.453,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie zieht an: Unilever macht mehr Gewinn als erwartet

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef

Unilever-Aktie sinkt: Unilever will wohl US-Eiscreme-Marken kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com