Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 4,3 Prozent auf 44,90 GBP ab.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 44,90 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 44,39 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,97 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.219.595 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Gewinne von 12,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,34 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

