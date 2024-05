Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 41,84 GBP.

Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,84 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 42,04 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,74 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,74 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 765.150 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 44,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,12 GBP angegeben.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

