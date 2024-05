Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,10 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 42,10 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 42,17 GBP. Bei 41,74 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.251.219 Unilever-Aktien.

Am 10.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,12 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot

Stoxx Europe 50-Titel Unilever-Aktie: So viel Dividende zahlt Unilever an Anleger aus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein