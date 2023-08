Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag kaum verändert

Unilever im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 40,89 GBP.

Mit einem Kurs von 40,89 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 40,92 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,79 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,80 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 24.571 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 7,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,88 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 25.07.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,62 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gewinnt: Ian Meakins wird neuer Chairman von Unilever

Unilever-Aktie springt hoch: Unilever übertrifft Erwartungen

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen