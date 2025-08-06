Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 45,34 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 45,34 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 45,39 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,29 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 95.074 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,92 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 49,80 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 EUR je Unilever-Aktie.

