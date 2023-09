Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag fester

Unilever im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 40,27 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 40,27 GBP. Bei 40,32 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,82 GBP. Zuletzt wurden via London 546.124 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,88 GBP aus.

Am 25.07.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

