Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,24 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 38,24 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,07 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,28 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 881.371 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.12.2023 auf bis zu 37,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 15.739,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

