Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 38,33 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr bei 38,33 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 38,33 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 38,21 GBP. Mit einem Wert von 38,28 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 31.753 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 16,97 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,19 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Unilever wird am 01.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

