Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 40,14 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,54 GBP. Bei 40,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 785.191 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 11,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 42,11 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 15.739,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.800,00 EUR umgesetzt worden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

