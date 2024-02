Aktie im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

08.02.24 16:11 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 40,39 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,5 Prozent auf 40,39 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,65 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,05 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.456.787 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 EUR je Unilever-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,11 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 26.10.2023. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert. Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

