Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,6 Prozent auf 40,43 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 40,43 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,43 GBP an. Mit einem Wert von 40,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 228.800 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,81 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,79 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.10.2023 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.800,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.739,00 EUR.

Am 08.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge