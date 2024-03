Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 38,25 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 38,25 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 38,20 GBP. Bei 38,35 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.168 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 14,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

