Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 45,20 GBP zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,20 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 45,35 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,17 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.700.170 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,36 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 EUR je Unilever-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,34 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 EUR je Unilever-Aktie.

